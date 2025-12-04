MAGAZİN

Survivor 2026 Gönüllüler erkek takımı ortaya çıktı! İşte Survivor yarışmacıları

İçerik devam ediyor

Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki erkek yarışmacıları duyurdu. İşte Survivor Gönüllüler takımı kadrosu...

Survivor 2026 yarışmacıları belli oldu. Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki erkekleri duyurdu.

SURVIVOR 2026 NE ZAMAN?

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ocak ayında yayınlanması beklenen Survivor'da yarışacak isimler teker teker açıklanıyor.

Survivor 2026 Gönüllüler erkek takımı ortaya çıktı! İşte Survivor yarışmacıları 1

SURVIVOR YARIŞMACILARI

Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında mücadele edecek kadın yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımında aynı takımda yer alan erkekleri duyurdu.

Survivor 2026 Gönüllüler erkek takımı ortaya çıktı! İşte Survivor yarışmacıları 2

Ilıcalı'nın başarılar dilediği Survivor 2026 gönüllüler takımı erkek yarışmacılarının isimleri ise şöyle: Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı.

SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER TAKIMI

Öte yandan Survivor'da ünlüler takımında yarışmak üzere şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'in ismi açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
survivor
