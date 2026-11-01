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Nev'in abisinden miras hamlesi! Malların tespiti için harekete geçti: Açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta vefat eden şarkıcı Nev'in küs olduğu iddia edilen ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un miras işlemleri başlattığı ileri sürüldü. Doğansoy, basına yansıyan haberlerden sonra avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Nev'in abisinden miras hamlesi! Malların tespiti için harekete geçti: Açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, 24 Ekim'de vefat etti. 57 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, geçtiğimiz hafta Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının, 2024 yılında hayatını kaybeden annesi Tülin Doğansoy’un hastalığı döneminde ağabeyi Zeyyat Doğansoy ile arasının açıldığı iddia edildi.

Nev in abisinden miras hamlesi! Malların tespiti için harekete geçti: Açıklama geldi 1

Annesinin vefatından sonra da iki kardeşin görüşmediği, Nev’in hastalığı sürecinde kendisini ziyarete gelen ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması yönünde talimat verdiği öne sürüldü. Zeyyat Doğansoy’un, kardeşinin ölümünün ardından evine giderek özel eşyalarını kontrol ettiği ve mal varlığının tespiti için inceleme yaptığı iddia edildi.

Nev in abisinden miras hamlesi! Malların tespiti için harekete geçti: Açıklama geldi 2

Ağabeyinin, Nev’e ait otomobil, ev ve Bodrum’daki yazlık için veraset işlemlerini başlattığı öne sürüldü. Yakın dostlarının eve davet edilmesini istemediği ve sanatçının özel gitar koleksiyonunu satmayı planladığı da iddialar arasında yer aldı.

Nev in abisinden miras hamlesi! Malların tespiti için harekete geçti: Açıklama geldi 3

Söz konusu iddiaların ardından Zeyyat Doğansoy, avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz aracılığıyla bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün sabah sabahlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev'in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyiniyet unsurları barındırmamaktadır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır" denildi.

Ayrıca, "Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızlıca tamamlanmasını mecburi kılmaktadır. Aile, henüz kayıplarının acısını derinden yaşarken, bu zorlu yas döneminde ortaya atılan asılsız iddialar ve haksız ithamlar aileyi fazlasıyla yıpratmaktadır.Gerçeği yansıtmayan, aile mahremiyetini ve sevgili Nev'in aziz hatırasını zedeleyen bu asılsız haberleri yapan kurum ve kişilere karşı her türlü yasal ve hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Basın mensuplarından ve kamuoyundan, ailenin acısına saygı duymalarını ve yalnızca tarafımızca yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nev (Nevzat Doğansoy)
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