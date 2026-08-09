Caner Cindoruk Hamal dizisinin kadrosunda

Oktay Kaynarca'nın Atv çin çekeceği yeni dizi "Hamal" merakla bekleniyor. Peş peşe iddialı isimleri kadrosuna dahil eden Kaynarca, flaş bir transfere daha imza attı.

Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü alan "Kurtuluş" filminin başrol oyuncusu Caner Cindoruk Hamal dizisiyle el sıkıştı.

EGEMEN ROLÜNE HAYAT VERECEK

Geçmişin yükü, kefaretin bedeli ve imkânsız bir aşkı aynı hikâyede buluşturan "Hamal" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer alacak olan Cindoruk "Egemen" rolünü oynayacak.

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Mustafa Şevki Doğan'ın yöneteceği, Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban'ın yazdığı KYN Yapım imzasını taşıyan dizinin çekimleri eylül ayında başlayacak.