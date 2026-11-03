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Yeliz Yeşilmen zayıflama trendine tepki gösterdi! 'Artık midemi bulandırıyor'

Hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan Yeliz Yeşilmen şimdi de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yeşilmen, son dönemde tüm ünlülerin zayıfladığını görünce bu trende tepki gösterdi. Ünlü isim 'Artık midemi bulandırıyor' ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen zayıflama trendine tepki gösterdi! 'Artık midemi bulandırıyor'
Öznur Yaslı İkier

Her açıklaması olay olan Yeliz Yeşilmen sosyal medyada bir tartışma daha başlattı.
Yeşilmen, son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan zayıflama trendine tepki gösterdi.

Didem Balçın'ın da zayıfladığını gören Yeşilmen kendini tutamadı. Ünlü isim, ağzına geleni saydı ancak eleştirisinin belirli bir kişiye yönelik olmadığını özellikle belirterek şu ifadeleri kullandı;

Yeliz Yeşilmen zayıflama trendine tepki gösterdi! Artık midemi bulandırıyor 1

'AYNAYA BAKACAK HALLERİ KALMADI'

“Şu zayıflama derdi şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu kişi için söylemiyorum geneli için hepsi gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu zayıflama hırsınız nedir? Az bir kendinize güveniniz olsun. Bence eski hali daha güzeldi. Gerçekten çok üzülüyorum. Zayıflama hırsı olup kendini harap eden tüm ünlülerin tüm normal insanlara herkese çok çok çok üzülüyorum. Artık aynaya bakacak halleri kalmadı. Sözüm meclisten dışarı kameradaki arkadaşlarımızla ilgili değil genel."

Yeliz Yeşilmen zayıflama trendine tepki gösterdi! Artık midemi bulandırıyor 2

Yeliz Yeşilmen'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'kadın haklı', 'her seferinde haklı çıkıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Yeliz Yeşilmen
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