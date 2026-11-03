Yeliz Yeşilmen zayıflama trendine tepki gösterdi! 'Artık midemi bulandırıyor'

Her açıklaması olay olan Yeliz Yeşilmen sosyal medyada bir tartışma daha başlattı.

Yeşilmen, son dönemde ünlüler arasında yaygınlaşan zayıflama trendine tepki gösterdi.

Didem Balçın'ın da zayıfladığını gören Yeşilmen kendini tutamadı. Ünlü isim, ağzına geleni saydı ancak eleştirisinin belirli bir kişiye yönelik olmadığını özellikle belirterek şu ifadeleri kullandı;

'AYNAYA BAKACAK HALLERİ KALMADI'

“Şu zayıflama derdi şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu kişi için söylemiyorum geneli için hepsi gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu zayıflama hırsınız nedir? Az bir kendinize güveniniz olsun. Bence eski hali daha güzeldi. Gerçekten çok üzülüyorum. Zayıflama hırsı olup kendini harap eden tüm ünlülerin tüm normal insanlara herkese çok çok çok üzülüyorum. Artık aynaya bakacak halleri kalmadı. Sözüm meclisten dışarı kameradaki arkadaşlarımızla ilgili değil genel."

Yeliz Yeşilmen'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'kadın haklı', 'her seferinde haklı çıkıyor' gibi yorumlar yapıldı.