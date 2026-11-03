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Eylül Tumbar TRT ile anlaştı! Yeni projesi belli oldu

Genç kuşağın başarılı isimlerinden biri olan Eylül Tumbar yeni projesi için kararını verdi. Güzel oyuncu TRT1’in iddialı dizisi “Yörük Kızı” ile anlaşmaya vardı.

Eylül Tumbar TRT ile anlaştı! Yeni projesi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Netflix'te yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle adından söz ettiren ardından Kendi Düşen Ağlamaz ve Yalan dizileriyle ekranda boy gösteren Eylül Tumbar'ın yeni adresi belli oldu.

Genç oyuncu TRT1’de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı “Yörük Kızı” dizisiyle anlaşmaya vardı. Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizide Mina Demirtaş “Güneş” karakterine, Onur Seyit Yaran ise “Kaan” karakterini canlandıracak.

Eylül Tumbar TRT ile anlaştı! Yeni projesi belli oldu 1

Eylül Tumbar, iddialı projede Çağla karakterini canlandıracak ve Kaan’ın (Onur Seyit Yaran) sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Eylül Tumbar TRT ile anlaştı! Yeni projesi belli oldu 2

YÖRÜK KIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Varlıklı bir ailenin ayrıcalıklar içinde büyüyen, kendine güvenen ve ilişkilerinde vazgeçilmez olduğuna inanan Çağla’nın Kaan’la yaşadığı ilişki ve Güneş’le kesişen yolu, Çağla’yı hikâyedeki farklı dünyaların karşılaşmasının bir parçası haline getirecek.

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