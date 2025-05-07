Nicole Kidman Met Gala'da yeni stiliyle ortaya çıktı! Saç modeli hayranlarını ikiye böldü

57 yaşındaki Nicole Kidman, Pazartesi gecesi düzenlenen Met Gala’da dikkat çekici bir Balenciaga elbisesi giydi. Ancak herkesi asıl konuşturan, kısa ve geriye doğru taranmış kesimi ile dalgalı perçemleri oldu.

Bir gün önce pop yıldızı Charli XCX’in konserinde taktığı uzun at kuyruğu kaybolmuştu; onun yerini önden yumuşak ve sarı, arkadan ise koyu ve keskin görünen kısa bir model almıştı. Sosyal medya ise ikiye bölündü.

Bir kısım Nicole’ün şimdiye kadar sahip olduğu en iyi saç kesimi olduğunu söylerken bazıları, benzer yaşlardaki kadınlar için bu kadar iddialı bir stilin o kadar da kolay taşınamayabileceğini savundu. Bazıları ise bu modeli pek beğenmedi.

Oscar ödüllü oyuncunun çok iyi bir peruk takmış olabileceği de görüşler arasındaydı.

Hollywood’un en çok aranan stilistlerinden biri olan Adir Abergel ise Instagram’da bu kesimin ilhamının “özenle tasarlanmış kısa bir kesim” olduğunu söyledi.