Herkesin hayranlık duyduğu çiftten ayrılık haberi geldi. Dünya basını bu haberi konuşuyor.

Daily Mail’in doğruladığı habere göre Nicole Kidman ve Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirdi. Kaynaklara göre bu ayrılığın nedeni, yoğun iş programlarının yanı sıra çiftin arasındaki samimiyetin azalmasıydı.

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ile 57 yaşındaki müzisyen, yoğun film çekimleri ve turne programları nedeniyle bir süredir ayrı yaşıyordu. Bir yakın kaynak, Kidman’ın bu ayrılık karşısında “şoke olduğunu” dile getirdi.

Kaynak, “Keith Nicole’ü hiç görmüyor; ya Nicole film çekiminde ya da Keith turnede oluyor. Aralarında çok büyük bir aşk vardı ve belki boşanmayacaklar. Onlarca yıldır birlikteler, bu yüzden yeniden bir araya gelmeleri ihtimal dahilinde ama şu anki halleriyle artık bir çift değiller" dedi.

Keith Urban yaz boyunca turnedeyken; Kidman da Aşkın Büyüsü 2 filminin çekimleri için Londra'daydı.