MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirdi!

Bir zamanlar kırmızı halılarda sergiledikleri tutkulu halleriyle Hollywood’u büyüleyen Nicole Kidman ve Keith Urban’ın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirdi!

Herkesin hayranlık duyduğu çiftten ayrılık haberi geldi. Dünya basını bu haberi konuşuyor.

Daily Mail’in doğruladığı habere göre Nicole Kidman ve Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirdi. Kaynaklara göre bu ayrılığın nedeni, yoğun iş programlarının yanı sıra çiftin arasındaki samimiyetin azalmasıydı.

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirdi! 1

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ile 57 yaşındaki müzisyen, yoğun film çekimleri ve turne programları nedeniyle bir süredir ayrı yaşıyordu. Bir yakın kaynak, Kidman’ın bu ayrılık karşısında “şoke olduğunu” dile getirdi.

Nicole Kidman ve Keith Urban 19 yıllık evliliklerini bitirdi! 2

Kaynak, “Keith Nicole’ü hiç görmüyor; ya Nicole film çekiminde ya da Keith turnede oluyor. Aralarında çok büyük bir aşk vardı ve belki boşanmayacaklar. Onlarca yıldır birlikteler, bu yüzden yeniden bir araya gelmeleri ihtimal dahilinde ama şu anki halleriyle artık bir çift değiller" dedi.

Keith Urban yaz boyunca turnedeyken; Kidman da Aşkın Büyüsü 2 filminin çekimleri için Londra'daydı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğmelerinin hepsini açtı! Eliyle sık sık dekoltesini kontrol ettiDüğmelerinin hepsini açtı! Eliyle sık sık dekoltesini kontrol etti
Gelin adayı Hanife resmen eridi! "Boşanma yaramış"Gelin adayı Hanife resmen eridi! "Boşanma yaramış"

Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.