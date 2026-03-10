Mehmet Ali Erbil boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Köpeğimi özledim'

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz yılın ağustos ayında evlendikten kısa süre sonra magazin gündeminin sıkça konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileri, çiftin hayatının adeta gözler önünde yaşanmasına neden olmuştu. Ünlü çiftin 6 aylık evliliği haftalar önce tek celsede bitti.

İLK KEZ KONUŞTU

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil boşanmanın ardından ilk kez konuştu.

Erbil; ''Arkadaşça ayrıldık. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu özledim, köpeğimizi yani.'' ifadelerini kullandı.