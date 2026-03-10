MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil boşanmanın ardından sessizliğini bozdu! 'Köpeğimi özledim'

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın 6 aylık evliliği resmen sona erdi. Biten evliliğin ardından yapılan açıklamada “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçe gösterildi. Mehmet Ali Erbil ise boşanmanın ardından günler sonra ilk kez konuştu.

Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz yılın ağustos ayında evlendikten kısa süre sonra magazin gündeminin sıkça konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileri, çiftin hayatının adeta gözler önünde yaşanmasına neden olmuştu. Ünlü çiftin 6 aylık evliliği haftalar önce tek celsede bitti.

İLK KEZ KONUŞTU

Bir mekan çıkışı magazin muhabirlerine yakalanan Mehmet Ali Erbil boşanmanın ardından ilk kez konuştu.

Erbil; ''Arkadaşça ayrıldık. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu özledim, köpeğimizi yani.'' ifadelerini kullandı.

