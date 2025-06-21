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Nihal Candan'la aynı hastalığa yakalanmıştı! İrem Derici özel oda fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, anoreksiya hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili paylaşımda bulundu. Derici'nin 2017 yılına ait fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Nihal Candan'la aynı hastalığa yakalanmıştı! İrem Derici özel oda fotoğrafını paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın vefatının ardından İrem Derici sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İrem Derici paylaşımında "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim." ifadelerini kullandı

İREM 1

Derici, 2017 yılında hastanede çekilen karesini ise "2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..." notuyla paylaştı.

İREM 2

2017 yılında anoreksiya tedavisi gören şarkıcı, kilo kaybına bağlı bağışıklık çökmesi yaşamış ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

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İrem Derici
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