Nihat Doğan'dan bomba Bülent Ersoy iddiası: "Evli sevgilisi ve onun eşiyle..."

Bülent Ersoy ile yakın bir dostluğu olduğu bilenen Nihat Doğan iddiasıyla gündem oldu. Nihat Doğan Bülent Ersoy'un evli sevgilisi ve onun eşiyle yemeğe çıktığını iddia etti.

Bülent Ersoy'un Bahar Candan'ın videosunda ortaya çıkan görüntüleri gündemde. Görüntülerde Diva'nın yanındaki kadının kendisine elleriyle yemek yedirmesi çok konuşuldu. O görüntüler sonrası Nihat Doğan, sunduğu programda Bülent Ersoy hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Nihat Doğan masada Ersoy'un karşısında oturan kişinin sevgilisi olduğunu iddia etti. İddialar bununla da kalmadı; Bülent Ersoy'un sevgilisinin evli olduğunu ve sanatçıya yemek yediren kadının da onun eşi olduğunu öne sürdü.

Nihat Doğan dan bomba Bülent Ersoy iddiası: "Evli sevgilisi ve onun eşiyle..." 2

DİVA İDDİALARI YALANLADI

Bülent Ersoy ise hakkında ortaya atılan iddialara dair; "Programı izlenmediği için, ilgi çekmek amacıyla beni konuşuyor. İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır. Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir. Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

