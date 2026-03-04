MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner evliliğinde kriz yaşanıyordu. Bir süredir sorunlarını çözmeye çalışan çift sessiz sedasız boşandı.

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı

Son olarak Tabii’nin “Ayşe” dizisinde Deniz Baysal’la başrolü paylaşan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliğinin bittiği ortaya çıktı. Aksoy, 2014 yılında evlendiği iş insanı Pamir Kıraner’le sessiz sedasız boşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sene evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan yoyuncu şunları söylemişti:

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı 1

“Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye’ye döndük. Türkiye’ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”

Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı 2

Ünlü oyuncunun Kıraner’le biten evliliğinden yaklaşık 6 yaşında olan Marisa Gülcan adında bir de kızı var. Ünlü oyuncu evlendikten sonra uzun süre Amerika'da yaşamıştı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdıKuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı
Paris Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktıParis Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Saadet Işıl Aksoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.