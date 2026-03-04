Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner sessiz sedasız boşandı

Son olarak Tabii’nin “Ayşe” dizisinde Deniz Baysal’la başrolü paylaşan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy’un 12 yıllık evliliğinin bittiği ortaya çıktı. Aksoy, 2014 yılında evlendiği iş insanı Pamir Kıraner’le sessiz sedasız boşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen sene evliliğinde sorunlar olduğu konuşulan yoyuncu şunları söylemişti:

“Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye’ye döndük. Türkiye’ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz.”

Ünlü oyuncunun Kıraner’le biten evliliğinden yaklaşık 6 yaşında olan Marisa Gülcan adında bir de kızı var. Ünlü oyuncu evlendikten sonra uzun süre Amerika'da yaşamıştı.