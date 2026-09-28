Nihat Doğan'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Pandemide 8 dairemi satmak zorunda kaldım"

Türk halk müziğinin sevilen ve renkli isimlerinden Nihat Doğan, “Pazar Gezmesi”ne konuk oldu. Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Doğan yaşadığı maddi sıkıntılardan da bahsetti.

Ünlü türkücü, pandemi döneminde 8 dairesini satmak zorunda kaldığını açıkladı. Nihat Doğan ayrıca sektörün kötü olduğunu söyleyerek "Hani pandemi ekstrem bir durum fakat lakin en az onun kadar kötü. Yazın en az 10-15 tane düğüne giderdik. Bu sene iki tane ya gittik ya gitmedik yani." dedi.

DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

Nihat Doğan "Daha ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" diyerek şunları söyledi:



"Bugün evimizi satacağız. Yarın başka bir şey satacağız. Öbür gün başka bir evi satacağız. Pandemide 8 tane ev sattım. Malın mülkün zor günlerde satmak için var. Ayakta kalmak için 8 daire sattım."