Nihat Hatipoğlu gelen soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! 'Kendin için söylemiyorsun' diyerek düzeltti! 'Dua yerine...' O anlar gündemde

Nihat Hatipoğlu İle İftar programı Ramazan ayının gelmesiyle ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan 7'den 77'ye herkes merak ettiği soruları ünlü ilahiyatçıya soruyor.

'DUA YERİNE ENERJİ İLE...'

SSon olarak Nihat Hatipoğlu'na bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu.

Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz.

Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.