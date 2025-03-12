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  4. Nihat Hatipoğlu gelen soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! 'Kendin için söylemiyorsun' diyerek düzeltti! 'Dua yerine...' O anlar gündemde

Nihat Hatipoğlu gelen soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! 'Kendin için söylemiyorsun' diyerek düzeltti! 'Dua yerine...' O anlar gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 12:06
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Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Atv ekranlarında iftar ve sahur programları yapmaya başladı. İlgiyle izlenen programda Hatipoğlu seyircilerden gelen soruları tek tek cevaplıyor. Programın son bölümünde gelen bir soru ise Nihat Hatipoğlu şaşırttı. İzleyicinin sorusunu 'Kendin için söylemiyorsun' diyerek düzeltti. O anlar ise kısa sürede gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu gelen soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! 'Kendin için söylemiyorsun' diyerek düzeltti! 'Dua yerine...' O anlar gündemde

Nihat Hatipoğlu İle İftar programı Ramazan ayının gelmesiyle ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan 7'den 77'ye herkes merak ettiği soruları ünlü ilahiyatçıya soruyor.

'DUA YERİNE ENERJİ İLE...'

SSon olarak Nihat Hatipoğlu'na bir genç kız 'Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?' diye sordu.

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Nihat Hatipoğlu önce soruyu anlamayıp bir kez daha sordu daha sonra ise 'Enerji ile bağlarsa enerji ile geri gider. O doğru bir yol değil. Tabii sen kendin için söylemiyorsun biliyorum. Genel bir soru olarak iletiyorsunuz.

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Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama. Tokalaşma, kucaklaşma da bir enerji evet doğru. Ama İzmir'deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.' diyerek yanıt verdi. Programdaki bu anlar kısa sürede gündem oldu.

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Nihat Hatipoğlu
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