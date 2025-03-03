Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Beklenen soru çok erken geldi"

Nihat Hatipoğlu İle İftar programı Ramazan ayının gelmesiyle ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu'nun programına katılan 7'den 77'ye herkes merak ettiği soruları ünlü ilahiyatçıya soruyor.

Son olarak Nihat Hatipoğlu'na küçük bir çocuk katılarak "Kaçak siteden maç izlersek günah mı?" diye sordu.

Nihat Hatipoğlu ise "Bu site ev mi internet mi?" deyince sosyal medyada gündem oldu.

İlahiyatı daha sonra "Yani sence sen ne diyorsun?" deyince Fatih adlı küçük konuk "O siteyi yapanda suç ama bize de suça gelir ama..." dedi.

Nihat Hatipoğlu bunun üzerine "Neden maçları şifreli sitelere bırakıyorlar ki? Bırakın herkes izlesin! İnsanları izlemeye teşvik ediyorlar. Derbi maçı var, evde kıvranıyorsanız ama şifre çıkıyor. Şifreyse şifreyi kırmamak lazım" dedi.

"HOCA ZORLANDI"

Bu soru sosyal medyada da defalarca kez paylaştı. Fenomen hesaplardan biri "Beklenen soru çok erken geldi; Ramazan bitmiştir, dağılın arkadaşlar" diyerek paylaşım yapınca yorumlar da gecikmedi.

Nihat Hatipoğlu'na dair yapılan yorumlarda "Soru zor yerden gelmiş", "Hoca da bir duraksadı yoksa hocam?", "hoca zorlandı yeni nesil sorular" denildi.