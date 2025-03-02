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Mustafa Karataş sahurda gelen soruyla şaşkına döndü! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.03.2025 11:11
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber ekranlarda da programlar başladı. Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti de ekrana dönen programlar arasında. Sahur vakti yayını arayan bir seyirci sorduğu soru ile Karataş'ı bir hayli şaşırttı.

Mustafa Karataş sahurda gelen soruyla şaşkına döndü! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda ekranlarda olan Prof. Dr. Mustafa Karataş izleyicilerden gelen soruları da yanıtlıyor. Ramazan'ın başlamasıyla beraber Karataş'a telefon yağmaya da başladı.

Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 2 Mart 2025 yayınında programa bağlanan Elif isimli bir seyirci ağabeyinin annesinin mezarını 4 duvar arasına aldığını anlattı.

"Annemin mezar taşının etrafını oda şeklinde çevirdiler" diyen Elif adlı seyirciyi duyan Mustafa Karataş şaştı kaldı. Karataş "Bir dakika anlamadım, oda biçiminde mezarlık?" diyerek anlayamadı.

STÜDYO KENDİNİ TUTAMAYIP GÜLDÜ

Seyirci ise "Mezarı kapattılar etrafını 4 duvar ve kapısı var" deyince Karataş "Bu kadar mezar yeri kimseye nasip olmaz çok mu zenginsiniz?" dedi.

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Elif adlı seyirci ise "Yok be hocam ne zengini?" deyince stüdyo bu sefer güldü.

Prof. Dr. Mustafa Karataş seyircinin "Kapatıp bir de duvara resimler asmışlar, gidiyoruz kapısı kilitli dokunamıyoruz su dökemiyoruz" sözlerini duyunca devam ederek "Müze yapmış, neyse Allah rahmet eylesin. Yapanlarla görüşün türbe şekline çevirmesinler. Doğru olmamış bu. Yapanlara günah" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Karataş
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