Nihat Hatipoğlu’nun oğlu ile videolar çekiyordu! Fatma Soydaş 3 günde rekor para kazandı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç sağlamaya başladı.

TikTok üzerinde gerçekleştirdiği son canlı yayında 42 dakikada 323 bin TL’den fazla hediye toplayan Soydaş, ücretli abonelik sistemiyle 3 günde rekor kazanç sağladı.

TikTok canlı yayınının ve sosyal medyada konuşulmasının ardından Fatma Soydaş'ın abone sayısı 3 günde 6 bin kişi arttı. Böylece 18.1K ücretli aboneye ulaşan Fatma Soydaş, aylık gelirini ise 1.044.000 TL'ye yükseltti.

Üç gün önce ise Soydaş'ın buradan sağladığı aylık gelir 648.000 TL idi.

AYAK PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU

Fatma Soydaş'ın günler önce yapmış olduğu ayak paylaşımı takipçilerinin tepkisini çekmişti. Soydaş, “Bu benim kendi abonelik sistemim. İstediğim içeriği paylaşırım. Ayağımı da paylaşabilirim" ifadelerini kullanmıştı.