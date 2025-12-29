MAGAZİN

Nihat Hatipoğlu'nun ramazan kararı! Nihat Hatipoğlu 2026'da ekranlarda olacak mı?

Uzun yıllardır Ramazan ayında ekran da olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 2026 senesinde ekrana çıkmama kararı aldığı söyleniyordu. Nihat Hoca'dan ramazan ayına dair açıklama geldi.

Ramazan aylarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu, aldığı kararla gündeme geldi. Her yıl iftar ve sahur programlarıyla milyonları ekran başına toplayan Hatipoğlu’nun ramazan ayına ilişkin açıklaması, sosyal medyada ve izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Peki, Nihat Hatipoğlu bu yıl ekranlarda olacak mı? İşte detaylar…

Sosyal medyada son günlerde Nihat Hatipoğlu'nun TV'ye çıkmayacağı iddiaları yayıldı. Ünlü isim bu konuda hemen açıklama yaptı.

2026 ramazanda da ATV ekranlarında olacağını açıklayan Hatipoğlu, "Sevgili dostlar, hepinize Selamın Aleyküm. Bu yıl da hem iftar hem sahurda yine yayında olacağız. Sizlerden programa gelmenizi rica ediyorum, özellikle gençleri bekliyorum" dedi.

Nihat Hatipoğlu
