Popstar Özlem Güneş’in yıllar sonraki değişimi gündem oldu! Başını açıp sahnelere döndü

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ile Ebru Gündeş’in oturduğu Popstar Alaturka, bir döneme damga vuran yarışmalar arasında yer almıştı. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri ise henüz 19 yaşındayken Şanlıurfa’dan katılan Özlem Güneş olmuştu.

Programda güçlü sesi kadar duruşuyla da konuşulan genç yarışmacı, sahnede dekolte giymediği için eleştirilmiş ve “Ben manken değilim, dekolte giymem” sözleriyle uzun süre gündemde kalmıştı.

TESETTÜRE GİRMİŞTİ

Yarışmanın ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Özlem Güneş, evlenerek tesettüre girmişti. Uzun bir aranın ardından yeniden gündeme gelen Güneş, bir süre önce tesettürden çıktığını açıkladı. Özel hayatında da değişiklik yaşayan şarkıcı, eşinden boşandığını ve yeni bir sayfa açtığını duyurdu.

Sahnelere dönen Özlem Güneş, yaptığı açıklamada dolgu ve botoks yaptırdığını da söylemişti. Popstar Özlem sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Son olarak kendisine gelen soruları yanıtlayan Güneş konservatuvar okumadığını söyleyerek "Benimki Allah vergisi rabbim beni özene bezene yaratmış" dedi.