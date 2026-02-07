MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanına 'tokat' damga vurdu

Doğukan Güngör'ün ayrılığının ardından gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanına 'tokat' damga vurdu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Doğukan Güngör'ün ayrılığı sonrası daha da merak edilen Kızılcık Şerbeti 125. bölüm fragmanı da heyecan yarattı.

KIZILCIK ŞERBETİ 124. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 124. Bölümünde; Ünal Ev bu kez hiç beklemedikleri bir yerden darbe almıştır. Salkım’ın oğlu için düşündüğü gelin adayı yaşadığı hüsran sonucu intikam için harekete geçmiştir. Neyse ki olay büyük sonuçlar doğurmadan atlatılacak, Salkım Çimen’in diline düşecektir. Abdullah kendilerini kurtaran Hayat’a büyük bir jest yapar. Kıvılcım programına konuk olan Başak’ın babası Tuncay ile arkadaş olur, bu arkadaşlık Ömer’i rahatsız eder. İlhami ve Nursema’nın dostluğu ise günden güne Asil’i iyice çileden çıkartmaktadır. Geri dönülmez bir karar alarak Elif’e talip olduğunu Asude’ye söyler. Asude de hemen harekete geçerek konuyu Abdullah’a açar. Başak, aklına koyduğunu yapar ve Bade’nin gerçekten hamile olmadığını, oyun oynadığını ispatlar. Durumu Ömer’e söyleme işi ise Fatih’e düşer. Sevtap ve Abidin ne birlikte olabiliyor, ne de ayrı kalabiliyorlardır. Bu ilişki ikisine de zarar veriyordur. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece ise en büyük bombayı Elif patlatır.

Kızılcık Şerbeti'nin 125. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda ortalık fena karıştı; Nursema'nın attığı tokat fragmana damga vurdu.

