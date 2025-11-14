MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya çok aşık! Sabah 5'te dudak dudağa poz

Annesinin ölümü sonrası geçirdiği zor günlerle gündeme gelen oyuncu Nilperi Şahinkaya yeni aşka yelken açtı. Nilperi Şahinkaya'nın sabah 5'te yaptığı paylaşım gündem oldu.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Annesinin ölümü sonrası yaptığı paylaşımlarla intihar edeceği düşünülen ve sevenlerini korkutan oyuncu şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.

Heykeltıraş Emre Yusufi ile 2019'da başlayan ilişkisi geçtiğimiz yıl sona eren Nilperi Şahinkaya "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu bir süre önce yeni aşka yelken açtı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz ay yönetmen Baturalp Bekar ile birlikteliğini ilan etmişti. Nilperi Şahinkaya, zaman zaman sevgilisiyle olan fotoğraflarını paylaşıyor.

Yönetmen sevgilisiyle yeni fotoğraf karesi sabah 5'te paylaşan ünlü oyuncu paylaşımına "aşığım saat 04.58 post koyuyorum" notunu düştü.

Nilperi Şahinkaya
