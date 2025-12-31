Manifest etkinliğinde viral olan anlar! Zeynep Sude Oktay Amerikan bayrağını imzaladı: 'Türk'üm ben'

Manifest müzik grubu üyelerinin dansları son dönemde gündeme gelmiş ve üyelere, "hayasızca hareketler" kapsamında "teşhircilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerine hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

Üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.

Manifest müzik grubu üyeleri bu defada, dün katıldıkları bir etkinliğin ardından sahnede imza dağıttı. Manifest üyelerinden Zeynep Oktay ise kendisine doğru uzatılan Amerikan bayrağını fark edince, "Bu Amerikan bayrağı bunu imzalamam. Türk'üm ben" dedi.

Manifest etkinliğindeki o anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Zeynep Sude Oktay'ın dikkat çeken hareketine adeta yorum yağdı.