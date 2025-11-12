Nilsu Berfin Aktaş 4 kişilik hesabı ödedi! Duyanlar şaştı kaldı: "Antin kuntin, yemek yoktu ortada"

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler'in konuğu oldu.

Nilsu Berfin Aktaş katıldığı programda ödediği bir hesabı anlattı. 4 kişilik bir masanın hesabını ödediğini söyleyen Aktaş hesabın ise 75 bin TL tuttuğunu söyledi.

Nilsu Berfin Aktaş konuşmasında "4 kişiydik antin kuntin yemek yoktu bence ortada. Bir çorba geldi bir kaşık, glutensiz, laktozsuz filan. Şuna da çok sinirleniyorum; geliyor 15 dakika anlatıyor yemek 2 dakikada bitecek bir yemek" dedi.

Sosyal medyada bu açıklamalar gündeme geldi ve oyuncunun ödediği hesabı duyanlar şaştı kaldı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nilsu Berfin Aktaş 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dizi ve sinema oyuncusu olan Nilsu Berfin Aktaş Aralık 2022 tarihinde Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görülmüştür.