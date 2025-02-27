Nilsu Berfin Aktaş ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı söylenmişti! Blok3'ün yeni sevgilisinin cesur pozları gündemde

Rapçi Blok3 ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu. Bu ayrılığın dizide rol gereği çekilen bir öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylenmişti. Ancak rapçi 'inanmayın' demişti.

Blok 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3'ün sevgilisi model çıktı.

Müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hakan Aydın'ın İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Model olan İrem Haznedar merak konusu oldu ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşıldı. Modelin cesur ve üstsüz pozları sosyal medyada da paylaşıldı.

İREM HAZNEDAR KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem Haznedar, modellik yapıyor. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden genç model, 2022 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen 8. International Top Model of North Cyprus yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bunun yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Haznedar, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini sürdürüyor.