MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilsu Berfin Aktaş ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı söylenmişti! Blok3'ün yeni sevgilisinin cesur pozları gündemde

Nilsu Berfin Aktaş ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı söylenmişti! Blok3'ün yeni sevgilisinin cesur pozları gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren rap şarkıcısı Blok 3 adıyla tanınan Hakan Aydın,'ın model sevgilisi merak edildi. Blok3'ün yeni sevgilisinin cesur pozları da hızla gündeme geldi.

Nilsu Berfin Aktaş ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrıldığı söylenmişti! Blok3'ün yeni sevgilisinin cesur pozları gündemde

Rapçi Blok3 ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın ilişkisi geçtiğimiz aylarda çok konuşuldu. Bu ayrılığın dizide rol gereği çekilen bir öpüşme sahnesi yüzünden olduğu söylenmişti. Ancak rapçi 'inanmayın' demişti.

Blok 3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in programına konuk olan ve ilişkiler hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Blok3'ün sevgilisi model çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 080145

Müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hakan Aydın'ın İrem Haznedar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

1

Model olan İrem Haznedar merak konusu oldu ve sosyal medyada fotoğrafları paylaşıldı. Modelin cesur ve üstsüz pozları sosyal medyada da paylaşıldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-27 080118

İREM HAZNEDAR KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem Haznedar, modellik yapıyor. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden genç model, 2022 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen 8. International Top Model of North Cyprus yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı.

2

Bunun yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Haznedar, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini sürdürüyor.

3

Mynet'in Sesi
Küvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldiKüvetten paylaştı! Akla estetiksiz hali geldi
Uzak Şehir dizisinde üzen veda!Uzak Şehir dizisinde üzen veda!
Anahtar Kelimeler:
Nilsu Berfin Aktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan jet tepki! 'Eşiyle uyurken evi basıldı'

Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Mertens'e veda, Rafa Silva'ya merhaba! Galatasaray'da transfer kesinleşti...

Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...

Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye veda ediyor! Anlaşma an meselesi...

Gülşen'in makyajsız halini gören ünlü isim: "Hastalıklı gibi hemen silin bunu!"

Gülşen'in makyajsız halini gören ünlü isim: "Hastalıklı gibi hemen silin bunu!"

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

'Asıl düşüşleri o zaman bekliyoruz' Gram altında 4000 TL üstü için tarih verdi

Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.