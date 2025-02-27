Yumuşacık lezzet bombası! İşte viral olan marshmallow tatlısı tarifi

Bu dip, ister tek başınıza tatlı keyfi yaparken ister arkadaşlarla film gecesinde enfes bir eşlikçi olacak. Bir paket bisküviyle bu lezzete dalabilir, her lokmada erimiş çikolata ve marshmallow’un mükemmel uyumunu hissedebilirsiniz. Ayrıca, airfryer sayesinde fırını önceden ısıtmakla ya da uzun süre beklemekle uğraşmanıza gerek yok! Hızlı, leziz ve garantili mutluluk sunan Air Fryer S’mores Dip, tatlı krizleriniz için birebir! Tarife dair gereken her şeyi burada bulabilirsiniz. İşte detaylar!

Marsmallow tatlısı malzeme listesi

Marsmallow

Çikolata

Bisküvi

İstediğiniz markanın ürünlerini kullanabilir, hindistan cevizi, antep fıstığı kırıntıları ve daha pek çok ekstra malzemelerle tarifi zenginleştirebilirsiniz.

Marsmallow tatlısı nasıl yapılır?

Marsmallowları, tabanına yağlı kağıt koyduğunuz airfryer'a dizin.

Cihazı 180 derece ve 4 dakikaya ayarlayın.

4 dakikanın sonunda marsmallowların her birinin üzerine çikolata parçaları ekleyin.

Airfryerı 180 derece ve 1 dakikaya ayarlayın.

Sürenin sonunda yağlı kağıdı cihazdan çıkarın ve istediğiniz bisküviyle birlikte tüketin.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Hızlı tatlılar için: Cosori XXL Airfryer (4,7 Litre)

Airfryer S’mores Dip tarifinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız Cosori airfyer mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak! 230°C’ye kadar çıkan ısı teknolojisi sayesinde marshmallowlarınızı tam kıvamında kızartabilir, çikolatanızın iyi bir şekilde erimesini sağlayabilirsiniz. Geleneksel fırınlara göre daha hızlı pişirme süresi sunar ve daha az elektrik harcar, yani hem zamandan hem enerjiden tasarruf edersiniz! 4,7 litrelik geniş kapasitesiyle sadece tatlılar değil, büyük porsiyonlu yemekler de rahatlıkla hazırlanabilir. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz sepeti ile temizlik zahmeti ortadan kalkıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Birçok şekilde kullanılıyor. Pişirme ve lezzet olarak gayet iyi. Hazne temizliği kolay.”

“Ürün çok güzel, hacmi geniş, ses yapmıyor, koku yapmıyor ve temizliği kolay. Tam fiyat performans ürünü.”

Cosori airfryer'ın yanında Versuni Philips Airfryer XXL almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Temizliği dert olmaktan çıkaran: Busstier Airfryer Pişirme Kağıdı (50 Adet)

Airfryerla pişirirken temizlikle uğraşmak istemiyorsanız Busstier Airfryer Pişirme Kağıdı tam da aradığınız ürün! BPA içermeyen ve gıda ile temasa uygun kağıt, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yapısıyla fritözünüzü kirletmeden pişirme imkanı sunar. Yağı ve nemi geçirmeyen özel kaplaması sayesinde tatlılarınızın veya yemeklerinizin lezzetini bozmaz. Delikli yapısıyla hava akışını engellemez, böylece S’mores Dip gibi tariflerinizin her noktası eşit şekilde pişer. Üstelik sadece fritözde değil, fırın, mikrodalga ve hatta tava için de uygun, yani çok yönlü bir yardımcı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel ve kullanışlı, yağı uzun süre bekletirseniz (3-4 saat kadar) ister istemez altına yağ geçiriyor ancak kullanım sırasında hiçbir sorun yok."

“Airfriyer temizleme derdine son. Altını kapattığı için yiyecekleri bir kez çevirmek gerekir, hepsi bu.”

Busstier airfryer pişirme kağıdının yanında Lirazon Airfryer Silikon Pişirme Kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. S’mores Dip’in yıldızı: Haribo Chamallows Pink and White (150 gr)

S’mores Dip tarifinin en önemli malzemesi olan Haribo Chamallows, marshmallow sevenlerin vazgeçilmezi! Yumuşacık yapısıyla erirken hem görsel olarak çok iyi kızarır hem de lokum gibi ağızda erir. Pembe ve beyaz renkleriyle hem tarifinize eğlenceli bir görünüm katar hem de tatlı keyfinizi ikiye katlar. İçeriğindeki vanilya aroması ve hafif tatlı lezzeti sayesinde çikolata ile müthiş bir uyum yakalar. Airfryer’da kısa sürede kıvam alan marshmallow’lar, çıtır yüzeyiyle damak çatlatan bir deneyim sunar. Sadece tatlı tariflerinde değil kahve yanında veya tek başına atıştırmalık olarak da enfes bir eşlikçi!

Kullanıcılar ne diyor?

“Haribo en iyisi, ürünlerinin çoğu gibi bunlar da harika.”

“Muadil ürünlerden farklı olarak ekstra yumuşak.”

Haribo marshmallow'un yanında Jef Natural Flavored Mini Marshmallows almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Tariflerinizi zirveye taşıyan: Milka Tablet Sütlü Çikolata (80 gr)

Air Fryer S’mores Dip’inizi Milka’nın efsanevi sütlü çikolatasıyla hazırlayarak tatlınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz! Taptaze sütlerle hazırlanan yumuşacık yapısı, eritildiğinde ipeksi bir kıvam alır ve marshmallow’larla buluştuğunda ortaya muhteşem bir uyum çıkar. Yoğun kakao aroması ve ağızda eriyen kıvamıyla her kaşıkta lezzet patlaması yaşatır. Açılır kapanır paketiyle dilediğiniz kadar kullanabilir, kalanını tazeliğini kaybetmeden saklayabilirsiniz. Tatlı tariflerinin vazgeçilmezi olan Milka, S’mores Dip’inize lüks bir dokunuş katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadı mükemmel, eriterek pasta üzerine kullandım ben, mükemmel oluyor.”

“Her zamanki gibi harika çikolata, en sevdiklerimden!”

Milka çikolatanın yanında Nestlé Bol Sütlü Çikolata almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yoğun kakaosuyla: Godiva Kare Bitter Çikolata (60 gr)

Godiva’nın efsanevi bitter çikolatası, %72 kakao oranıyla hem yoğun hem de dengeli bir lezzete sahip. Çikolata tutkunları için tasarlanan kare çikolatalar, Air Fryer S’mores Dip gibi tariflerde bitterin derin aromasını hissetmek isteyenler için harika bir seçenek! Eritildiğinde akışkan bir kıvam alır, marshmallow ve bisküviyle birleştiğinde tatlıyı daha da leziz hale getirir. Tek başına tüketildiğinde ise yoğun kakao notaları ve yumuşak bir bitiş sunar. Godiva çikolata hem günlük tatlı molalarınıza hem de tariflerinize eşsiz bir dokunuş katmak için birebir.

Kullanıcılar ne diyor?

“Her bir notasında farklı bir tat var.”

“Brownielerimin vazgeçilmez çikolatası.”

Godiva çikolatanın yanında Nestlé Bitter Çikolata almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Tatlı krizlerine çıtır ve çikolatalı çözüm: Milka Choco Grain Yulaflı Bisküvi (126 gr)

Altında çıtır yulaflı bisküvi, üstünde efsanevi Milka sütlü çikolatası! Milka Choco Grain, atıştırmalık keyfini doruklara taşıyan bir bisküvi. Pratik paketinde her an yanınızda taşıyabilir, kahve molalarınızı tatlandırabilirsiniz. İster Air Fryer S’mores Dip tarifinizde bisküvi tabanı olarak ekstra çıtırlık katabilir isterseniz de kaşık yerine kullanabilirsiniz. Tatlı krizlerini leziz bir şekilde çözmek isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadını çok sevdik. Yulaflı bisküvi ve çikolata çok uyumlu olmuş. Lezzetine bayıldık.”

“Kaliteli çikolatalı bisküvi denemek için alınabilir.”

Milka bisküvinin yanında Biscoff Lotus Karamelize Bisküvi almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Şekersiz ama lezzet dolu: Gullon Şekersiz Digestive Bisküvi

Air Fryer S’mores Dip tarifi için şeker ilavesiz ama lif açısından zengin bir bisküvi mi arıyorsunuz? Gullon’un şekersiz digestive bisküvisi, hem sağlıklı hem de leziz bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. Hafif tatlı aroması ve çıtır dokusuyla tek başına mükemmel bir atıştırmalık olduğu gibi tatlılara sağlıklı bir dokunuş yapmak isteyenler için de vazgeçilmez bir seçenek! Air Fryer S’mores Dip tarifinizin tabanı olarak da kullanabileceğiniz bisküvi, tatlıya ekstra gevreklik ve doğal buğday aroması katacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“Şekersiz olmasına rağmen bisküvilerin tadı güzel.”

“Bu kurabiyeler şekersiz. Ama tadı çok güzel. Çok hoşuma gidiyor.”

Gullon bisküvinin yanında Gullon Damla Çikolatalı Glutensiz Bisküvi almak isterseniz buraya tıklayın.

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