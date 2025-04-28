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Niran Ünsal sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili sözleriyle tepki çekti! 'Çok kıskandım, biliyor musunuz?'

Niran Ünsal, KKTC’de verdiği konser sırasında hayatını kaybeden Volkan Konak hakkındaki ifadeleriyle tepki çeki. Niran Ünsal, meslektaşı Volkan Konak gibi sahnede ölmek istediğini söyledi.

Niran Ünsal sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak ile ilgili sözleriyle tepki çekti! 'Çok kıskandım, biliyor musunuz?'
Kubra Akalın

31 Mart’ta Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahneye çıkan sanatçı Volkan Konak, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan bu ölüm sonrasında Volkan Konak'ın cenazesi de çok konuşulmuştu.

Konak, vasiyeti üzerine memleketinde babasının mezarı yanında ceviz ağacı çevresine defnedilmişti.

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Şarkıcı Niran Ünsal, meslektaşı Volkan Konak hakkındaki ifadeleriyle tepki çekti.

Sahnede ölmek istediğini söyleyen Ünsal, “Çok kıskandım, biliyor musunuz? Kuzeyin oğlu için söyleyelim, hayatta hiçbir şeyi kıskanmam ama gidişini kıskandım. Hep hayalimdir benim sahnede ölmek” dedi.

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Bu ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Niran Ünsal'ın sözlerini duyanlar "Bu nasıl ifade ya insan 2 kere düşünür", "Saçmalamış resmen", "Allah sıralı ölüm versin deyip başsağlığı dile bu ne saçma sözler" tepkilerinde bulundu.

"ÖLÜMDEN KAÇIŞ YOK"

İstanbulluları sokağa döken depreme ilişkin de konuşan Ünsal ‘Kaygım ve korkum yok. Ölüm her yerde, bizi bulacak. Ölümden kaçış yok. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kardeşimi kaybettim’ yorumunu yaptı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Volkan Konak Niran Ünsal
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