NOW kararını verdi! Hudutsuz Sevda 63. bölümde sezon finali yapıyor ama...

NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda iki sezondur perşembe akşamlarına damga vuruyor. Öte yandan ‘Hudutsuz Sevda’da peş peşe ayrılıklar yaşanırken final iddiaları da gündeme gelmişti.

Özellikle son dönemde reklam gelirlerinin düşmesiyle pek çok dizi ekrana veda etmişti.

NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı almasına ama şaşırtan bir hamle de dikkat çekti.

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sene reklam sayısının düşmesi ve artan dizi maliyetlerinin toplanan reklam gelirinin altında kalması nedeniyle Hudutsuz Sevda erken sezon finali yapacak.



Hudutsuz Sevda'nın 63. bölümle erken sezon finali yapmasının ardından önümüzdeki sezon yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek.