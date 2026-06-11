NOW TV, Adana dizisi için harekete geçti!

15 Haziran’da yayın hayatına başlayacak “Altı Üstü İstanbul” ve oyuncu seçimleri devam eden “Anne Yarısı” dizilerini hayata geçiren Mehmet Yiğit Alp’in patronu olduğu NTC Medya, Adana dizisi için kolları sıvadı.

“Aşk ve Kader” kod adlı dizinin ismi ve kanalı belli oldu.

“ADANA AYAZI” DİZİSİ GELİYOR

Yönetmen koltuğunda unutulmaz dizilere imza atan Faruk Teber’in oturacağı projenin adı “Adana Ayazı” oldu. Projenin kanalı da NOW oldu. Şimdiden merakla beklenen dizinin senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.