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Zeynep Sever'den evliliği hakkında samimi itiraf

2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, katıldığı bir programda evliliği, annelik deneyimi ve hamilelik süreçleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Zeynep Sever'den evliliği hakkında samimi itiraf

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, konuk olduğu bir programda evliliği hakkında konuştu.

Üç çocukları bulunan çift; 2014 yılında Yade'yi, 2017 yılında Yeda'yı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise üçüncü kızları Yasmin'i kucaklarına aldı. Bir dönem boşanacaklarına dair iddialarla gündeme gelen ikili, aralarındaki buzları eritmişti.

Zeynep Sever den evliliği hakkında samimi itiraf 1

Evliliklerinde her iki tarafın da büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Sever, "Biz ikimiz de galiba bedel ödeyerek bir çatı kurduk. Ben çok genç yaşta Volkan'la evlendim, ülke değiştirdim. O da benim yaş farkından dolayı olan çocuksu hallerimi görmezden geldi. O bana bir adım attı, ben ona bir adım attım. Çaba sarf ederek devam ediyoruz. Hiçbir ilişki kusursuz değil, hiçbir insan da kusursuz değil" dedi.

Zeynep Sever den evliliği hakkında samimi itiraf 2

Geçtiğimiz yıl üçüncü kızı Yasmin'e hamileyken günlük tuttuğunu belirten ünlü isim, hamilelik sürecinin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini ifade etti. Demirel, "Kadın olarak sosyal medyadan ve dayatılan şeylerden çok etkilendiğim bir dönem oldu. İlk hamileliğimde basında yabancı ünlülerin çok az kilo aldığı haberleri çıkıyordu. Ben ise 30 kilo aldım, Volkan'ın ayakkabılarını giyiyordum. Bunlar beni bir kadın olarak etkiledi. Bu yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Sever Demirel
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