Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi!

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatili için Datça'da kalmayı tercih etti.

Uzun yıllardır Datça'da yaşayan yakışıklı oyuncu sevgilisini de Datça'ya alıştırdı.

Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen Sarp Levendoğlu, tatili boyunca en sevdiği aktivitelerden biri olan uçurtma sörfü yaparak denizde hünerlerini sergiledi. Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncunun enerjik görüntüleri takipçilerinden beğeni topladı.

Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile romantik anlar da yaşadı.

İkilinin sahilde ve deniz kenarında çekilen samimi kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Levendoğlu'nun sevgilisini öpücüklere boğduğu anlar da dikkat çekti.