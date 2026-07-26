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Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi!

'Arka Sokaklar' dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak çiftinden yeni tatil paylaşımı geldi. Çiftin dudak dudağa karelerine beğeni yağdı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi!

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatili için Datça'da kalmayı tercih etti.

Uzun yıllardır Datça'da yaşayan yakışıklı oyuncu sevgilisini de Datça'ya alıştırdı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi! 1

Su sporlarına olan ilgisiyle bilinen Sarp Levendoğlu, tatili boyunca en sevdiği aktivitelerden biri olan uçurtma sörfü yaparak denizde hünerlerini sergiledi. Spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncunun enerjik görüntüleri takipçilerinden beğeni topladı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi! 2

Levendoğlu, sevgilisi Felicia Sağnak ile romantik anlar da yaşadı.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi! 3

İkilinin sahilde ve deniz kenarında çekilen samimi kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Levendoğlu'nun sevgilisini öpücüklere boğduğu anlar da dikkat çekti.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde aşka geldi! 4

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu
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