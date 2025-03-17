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Nuri Alço "Nasıl olsa gideceğiz" diyerek vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2025 07:06
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nuri Alço açıklamalarıyla dikkat çekti. Bu süreçte en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan 73 yaşındaki Nuri Alço vasiyetini de açıkladı.

Nuri Alço "Nasıl olsa gideceğiz" diyerek vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Uzun süre hastalıkla mücadele eden Nuri Alço'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta isim, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" ifadelerini kullandı.

73 yaşında olan Nuri Alço'nun bu süreçte en büyük destekçisi ise genç eşi Burcu Alço. Kanal D magazin programına konuk olan Nuri Alço vasiyetini açıkladı.

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"O OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜM"

Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle 2020 yılında dünyaevine giren Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" dedi.

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NURİ ALÇO'NUN VASİYETİ

Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço şu ifadeleri kullandı:

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"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

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Nuri Alço
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