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Nursel Ergin'in kanser tedavisi bitti! 'Bebekler gibi bakıldım'

Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü sunucu Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geri döndü. Aylardır kanserle mücadele ettiği ortaya çıkan ünlü ismin kanser tedavisi bitti. Nursel Ergin hastane koridorundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Nursel Ergin'in kanser tedavisi bitti! 'Bebekler gibi bakıldım'
Öznur Yaslı İkier

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir ekranlardan uzak kaldı.

Ünlü ismin geçtiğimiz aylarda meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. 44 yaşındaki Nursel Ergin, şimdilerde hastalığına ve tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

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MÜJDEYİ VERDİ

Ergin, yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:

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"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"

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