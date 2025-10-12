Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?)

MYNET DETAY- Uzak Şehir dizisinde lya’nın annesi “Fikriye” karakteriyle adından söz ettiren Nursel Köse Saba Tümer'e konuk oldu. Dizide Alya'nın annesi Fikriye rolüne hayat verdikten kısa süre sonra ayrılan Köse açıklamalarıyla dikkat çekti.

Usta oyuncu diziden apar topar ayrılmadığını ve ayrılacağı zamanı en başından itibaren bildiğini anlattı.

Saba Tümer'in sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu Köse ayrıca hayatına dair konuşurken uzun yıllardır Kan Grubu Diyet yaptığını açıkladı.

Nursel Köse "Bende yarıyor, 15-20 yıldır yapıyorum. Vakti zamanında eklem kireçlenmesi oldu gittiğimde romatizma dediler. Sonra araştırmaya başladım kan grubuma göre çok fazla şeyi yanlış yapıyormuşum. Tüm beslenme sistemimi değiştirdim. 0 kan grubuyum, yoğurt, süt hayatımda yok. Çok araştırma yaptım yarı doktor gibi bir şeyim. Yıllardır deniyorum; yaşlanmıyorsun, yorulmuyorsun. Kendi bedenim için iyi olduğuna inaniyorum" dedi.

Köse ayrıca "Ayran hiç içmiyorum canım da çekmiyor, yersem şişiyorum. Faydasını hep gördüm diyetin" ifadelerini kullandı.

KAN GRUBU DİYETİ NEDİR?

Kan grubu diyeti, 1996 yılında Dr. Peter J. D’Adamo tarafından ortaya atılan ve kişilerin kan grubuna göre beslenmesini öneren bir diyet yaklaşımıdır. Kan grubu diyeti, kişinin A, B, AB veya 0 (sıfır) kan grubuna göre beslenmesini önerir. Amaç, kan grubuna uygun besinlerle metabolizmayı optimize etmek, kilo vermeyi kolaylaştırmak ve sağlık sorunlarını azaltmak.

Diyeti uygulamadan önce doktor veya diyetisyenle görüşmek önerilir.