MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?)

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’de kısa süre rol alan Nursel Köse katıldığı yayında Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı. Açıklaması sonrası Kan Grubu Diyeti nedir merak edildi. Usta oyuncu diyeti 15 yıldır yaptığını söyledi.

Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?)
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Uzak Şehir dizisinde lya’nın annesi “Fikriye” karakteriyle adından söz ettiren Nursel Köse Saba Tümer'e konuk oldu. Dizide Alya'nın annesi Fikriye rolüne hayat verdikten kısa süre sonra ayrılan Köse açıklamalarıyla dikkat çekti.

Usta oyuncu diziden apar topar ayrılmadığını ve ayrılacağı zamanı en başından itibaren bildiğini anlattı.

Saba Tümer'in sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu Köse ayrıca hayatına dair konuşurken uzun yıllardır Kan Grubu Diyet yaptığını açıkladı.

Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?) 1

Nursel Köse "Bende yarıyor, 15-20 yıldır yapıyorum. Vakti zamanında eklem kireçlenmesi oldu gittiğimde romatizma dediler. Sonra araştırmaya başladım kan grubuma göre çok fazla şeyi yanlış yapıyormuşum. Tüm beslenme sistemimi değiştirdim. 0 kan grubuyum, yoğurt, süt hayatımda yok. Çok araştırma yaptım yarı doktor gibi bir şeyim. Yıllardır deniyorum; yaşlanmıyorsun, yorulmuyorsun. Kendi bedenim için iyi olduğuna inaniyorum" dedi.

Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?) 2

Köse ayrıca "Ayran hiç içmiyorum canım da çekmiyor, yersem şişiyorum. Faydasını hep gördüm diyetin" ifadelerini kullandı.

Nursel Köse, Kan Grubu Diyeti yaptığını açıkladı! (Kan grubu diyeti nedir?) 3

KAN GRUBU DİYETİ NEDİR?

Kan grubu diyeti, 1996 yılında Dr. Peter J. D’Adamo tarafından ortaya atılan ve kişilerin kan grubuna göre beslenmesini öneren bir diyet yaklaşımıdır. Kan grubu diyeti, kişinin A, B, AB veya 0 (sıfır) kan grubuna göre beslenmesini önerir. Amaç, kan grubuna uygun besinlerle metabolizmayı optimize etmek, kilo vermeyi kolaylaştırmak ve sağlık sorunlarını azaltmak.

Diyeti uygulamadan önce doktor veya diyetisyenle görüşmek önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldiKendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Herkesi şaşırttı! "Survivor'a gidiyorsak..."Herkesi şaşırttı! "Survivor'a gidiyorsak..."

Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.