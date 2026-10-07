O da reytinglere yenildi: Mercan Köşk final yapıyor!

ATV'de yaprak dökümü sürüyor. A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından atv'nin bir projesi daha bitiyor.

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı konuşulan Mercan Köşk için karar verildi. Oyuncular iddiaları yalanlasa da dizi için final kararı alındı.

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrolde olduğu Mercan Köşk 7. bölümde ekrana veda ediyor.



MERCAN KÖŞK NEDEN BİTİYOR?

Mercan Köşk'ün oyuncularından Mehmet Özgür iddiayı yalanlamıştı:

"Bu cumartesi 5. bölüm müthiş bir bölüm. Sonra altı daha da müthiş. Ha biz yarın 7. bölümü çekmeye devam ediyoruz. Yani tüm hızıyla devam ediyor Mercan Köşk. Hani kulağınıza gelen belki bazı şeyler olabilir. Yalan her şey!"

Tarsus'un kadim topraklarında çekilen dizi reytinglerde beklentiyi karşılamamıştı.