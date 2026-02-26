O oyuncu da kadroya eklendi! "Çirkin" için geri sayım: Sete çıkılıyor

Star TV’nin yeni dizisi “Çirkin” için geri sayım başladı. 25 Film imzası taşıyan yapımda hazırlıklar hız kazanırken okuma provası bugün gerçekleştirildi. Ekip, cuma günü sete çıkmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizinin merkezinde yer alan Meryem karakterine genç oyuncu Derya Pınar Ak hayat verecek. Partneri ise başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul olacak.

KADROYA YENİ İSİM

Projeye son olarak Berkay Şahinoğlu dahil oldu. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı mezunu olan genç oyuncu, dizide İsmet Bıçakçı karakterini canlandıracak. Hikâyede önemli bir yere sahip olan İsmet’in, sempatik ve mahalle kültürüyle büyümüş bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

SETE ÇIKIYORLAR

Okuma provasının tamamlanmasının ardından ekip sete çıkmak için gün sayıyor. Çekimlerin İstanbul’da yapılacağı dizide prova sürecinin olumlu ilerlediği belirtiliyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Çirkin” dizisinin yayın tarihiyle ilgili resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.