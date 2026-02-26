MAGAZİN

Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim! Sevdiğim Sensin'de Civan adımı

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünde heyecan yükseliyor. Civan karakterine hayat veren Barış Baktaş imaj değişikliğine gitmesi, izleyicileri yeni bölüme karşı iyice heyecanlandırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı “Sevdiğim Sensin” dizisinde bu akşam tansiyon yükseliyor. Yeni bölüm öncesi dikkat çeken gelişme ise Civan karakterinden geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; dizide Civan’a hayat veren Barış Baktaş, karakterinin hikâyesindeki büyük değişim nedeniyle imaj tazeledi. Yeni kimliğiyle ekrana çıkacak olan oyuncunun tarzı şimdiden merak konusu oldu.

Yeni bölüm öncesi dikkat çeken değişim! Sevdiğim Sensin de Civan adımı 1

YENİ BÖLÜM TÜYOLARI

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan dizinin yeni bölümünde Erkan ve Dicle zorunlu olarak köşke dönüyor. Erkan’ın Ferman’la yaptığı anlaşma ise tüm dengeleri değiştiriyor.

Anlaşma gereği Civan, gerçek kimliğini gizleyerek köşkte şoför olarak işe başlıyor. Köşkteki yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken yaşanacak gelişmeler, dizide sürprizlerin artacağının sinyalini veriyor.

