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O Ses Türkiye jürisi Melike Şahin evli mi? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık kaç yaşında?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.02.2025 08:13
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O Ses Türkiye'de jüri olan Melike Şahin'in özel hayatı araştırılmaya başlandı. 2023'te Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin'in eşi merak edildi. Peki, Melike Şahin'in eşi kimdir ve aralarındaki yaş farkı ne kadar?

O Ses Türkiye jürisi Melike Şahin evli mi? Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık kaç yaşında?

O Ses Türkiye jürisi olan Melike Şahin, 18 Nisan 1989 doğumlu, son yıllarda Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar ve Olur Mu gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşmış bir isim. Ancak, şarkıcılığının yanı sıra özel hayatı da takipçileri tarafından merak ediliyor. 2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin, 6 yıllık bir ilişki sonrası evlendiğini açıklamıştı.

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MELİKE ŞAHİN EVLİ Mİ?

Evlilik süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Melike Şahin, “6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim,” diyerek ilişkilerinin nasıl başladığını ve teklif sürecini anlattı.

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MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİM?

Sedat Arpalık, Melike Şahin’in eşi olarak biliniyor. Ancak, hakkında internet üzerinde fazla bilgi bulunmuyor. Çiftin arasındaki yaş farkı ise dikkat çekiyor; Sedat Arpalık’ın Melike Şahin’den 10 yaş büyük olduğu iddia ediliyor.

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Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..." Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Şahin’in açıklamalarına göre, Sedat Arpalık’ın özel hayatı ve geçmişi hakkında daha fazla bilgiye rastlanmıyor, ancak çiftin mutlu bir ilişkisi olduğu gözlerden kaçmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin
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