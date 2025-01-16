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O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı ilk görüntüler sızdı! Melike Şahin de görüldü Hadise'ye verdiği yanıt gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.01.2025 00:30
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Yıllardır ekranlarda severek izlenen O Ses Türkiye yeni sezona iddialı başlıyor. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturduğu yarışmada bu yıl Melike Şahin de yer alacak. Çekimleri başlayan programdan ise ilk görüntüler seyirciler tarafından sızdırıldı. Şahin ise jüri koltuğunda görüldü.

O Ses Türkiye'nin çekimleri başladı ilk görüntüler sızdı! Melike Şahin de görüldü Hadise'ye verdiği yanıt gündem oldu!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de, yeni sezon için gün sayıyor. Elemelerin yapıldığı programın geçtiğimiz günler jüri üyeleri de belli olmuştu.

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Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin jüri koltuğuna oturacağı yeni sezonda dördüncü jüri de Melike Şahin olmuştu.

GÖRÜNTÜLER SIZDI MELİKE ŞAHİN GÖRÜLDÜ!

Çekimleri başlayan O Ses Türkiye'ye seyirci olarak katılan bazı kullanıcılar da stüdyoda görüntü sızdırdı.

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Yayınlanan görüntülerde Melike Şahin "Çevrem yarışmacı olarak katılmamı çok istemişti, nasipte jüri olarak katılmak varmış'' ifadelerini kullandı. Hadise'nin ''Yarışmacı için saldıracaksın gerekirse'' sözleri dikkat çekerken Melike Şahin'in ''Pek karakterime uygun bir şey değil saldırmak" yanıtı sosyal medyaya damga vurdu.

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Ayrıca Şahin, sevilen şarkılarını da O Ses Türkiye'de seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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