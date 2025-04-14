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O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya yurt dışında yaşıyor! Son pozları dikkat çekti

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olarak adını geniş kitlelere duyuran Emre Sertkaya’nın son hali şaşırttı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sertkaya "Diren adalet için" dedi.

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya yurt dışında yaşıyor! Son pozları dikkat çekti
Kubra Akalın

O Ses Türkiye 2016 sezonunda şampiyon olan Emre Sertkaya merak edildi. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı programda şampiyon olan Sertkaya o dönem “Minnet Eylemem” ve “Haberin Yok Ölüyorum” gibi performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Emre Sertkaya sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. O Ses Türkiye 2016 sezonu şampiyonu Sertkaya’nın son hali sosyal medyada dikkat çekti.

O günden bu yana müziğe olan tutkusu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Sertkaya, Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşti.

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Aslen Batmanlı olan ve müziğe olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştiren Emre Sertkaya son olarak şarkı söylediği anları paylaştı.
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Paylaşımına "Diren adalet için, diren hakkın için! Özgürlük için, yarının için" notuna düştü.

Emre Sertkaya'nın değişimini kimi çok beğenirken kimi ise "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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