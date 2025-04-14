O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya yurt dışında yaşıyor! Son pozları dikkat çekti

O Ses Türkiye 2016 sezonunda şampiyon olan Emre Sertkaya merak edildi. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı programda şampiyon olan Sertkaya o dönem “Minnet Eylemem” ve “Haberin Yok Ölüyorum” gibi performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Emre Sertkaya sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. O Ses Türkiye 2016 sezonu şampiyonu Sertkaya’nın son hali sosyal medyada dikkat çekti.

O günden bu yana müziğe olan tutkusu ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Sertkaya, Fransa’nın başkenti Paris’e yerleşti.

Aslen Batmanlı olan ve müziğe olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren geliştiren Emre Sertkaya son olarak şarkı söylediği anları paylaştı.



Paylaşımına "Diren adalet için, diren hakkın için! Özgürlük için, yarının için" notuna düştü.

Emre Sertkaya'nın değişimini kimi çok beğenirken kimi ise "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.