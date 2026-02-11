MAGAZİN

Uğur Dündar'ın canlı yayındaki yorumu gündem oldu! RTÜK ceza kesti Halk Tv hak verdi! 'İtiraz yok'

RTÜK bir canlı yayında Uğur Dündar'ın Can Yücel'e ait anekdotu anlatırken kullandığı 'g.t' ifadesi nedeniyle Halk TV'ye ceza kesti. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu cezaya ilişkin bir açıklama yayınladı ve 'Bu kez itiraz yok' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Uğur Dündar’ın canlı yayında kullandığı ifade nedeniyle Halk TV'ye yüzde 2 idari para cezası kesti.

Dündar, ‘Para Siyaset’ programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yolladığı mesajları değerlendirirken Can Yücel'in bir mahkemede kullandığı 'Bizde g.te g.t derler' ifadesini hatırlattı.

RTÜK'ün bugünkü toplantısında o ifade nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verildi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu cezaya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptı. Mahiroğlu şunları yazdı:

'BU KEZ İTİRAZ ETMİYORUZ'

"RTÜK, canlı yayında geçen bir ifade nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi. Bugüne kadar onlarca kez haksız ceza almış bir televizyon kanalı olarak ilk kez bir cezaya itiraz etmiyoruz. Canlı yayında daha dikkatli olmamız gerekirdi, örnek çok yerinde ve çok doğruydu ancak her doğru her yerde söylenmemeli. O nedenle bu cezayı aldık, kabul ettik..."

Anahtar Kelimeler:
Halk TV Uğur Dündar rtük
