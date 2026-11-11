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Tam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Cenk Eren'in boydan boya Boğaz manzaralı evi...

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Nebahat Kübra Akalın

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in tam 17 yıldır aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. Boydan boya Boğaz manzarasına sahip evinden paylaşım yapan Cenk Eren'in manzarası görenleri mest etti.

Son dönemde yaptırdığı estetikle gündeme gelen Cenk Eren bu sefer yaşadığı evle adından söz ettirdi.

İstanbul Boğazı'nı boydan boya gören evinden görüntüler paylaşan Eren, takipçilerine adeta görsel bir şölen sundu. Boğaz Köprüsü'nün ışıl ışıl görüntüsünün eşlik ettiği manzara, görenleri kendine hayran bıraktı.

Tam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Cenk Eren in boydan boya Boğaz manzaralı evi... 1

Tam 17 yıldır aynı evde yaşayan Cenk Eren'in sade ve modern tasarımlı evine beğeni yağdı.

Tam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Cenk Eren in boydan boya Boğaz manzaralı evi... 2

MİSAFİR AĞIRLAMAKTAN HOŞLANMIYORMUŞ

Cenk Eren’in ev hayatına ilişkin en dikkat çekici açıklamalarından biri de misafirlerle ilgili oldu. Evinde misafir ağırlamaktan pek hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı, bu konudaki tavrını şu sözlerle anlattı:
Tam 17 yıldır aynı evde yaşıyor! Cenk Eren in boydan boya Boğaz manzaralı evi... 3

“Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanındaki halinden halliceydim. Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin.”

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Cenk Eren
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