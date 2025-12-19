O Ses Türkiye Yılbaşı programında yok yok! İşte katılan ünlüler

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da dopdolu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği programda, ekranların sevilen oyuncuları, şarkıcıları ve fenomen isimleri jüri karşısına çıkacak.

“Veliaht” dizisindeki başarılı oyunculuğuyla kariyerindeki yükselişini sürdüren Serra Arıtürk, yılbaşı gecesi özel bir performansla seyirci karşısına çıkacak.

Yarışmacılar arasına ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; provaları devam eden yeni bir değişiklik olmazsa 23 Aralık Salı günü de çekilecek olan yarışmada Cihan Ünal, Cansel Elçin – Zeynep Tuğçe Bayat, Burak Yörük, Ava Yaman, Feyza Civelek gibi ünlü isimler yer alacak.