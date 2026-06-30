Offset, 10 Temmuz'da Türkiye’ye geliyor!

Kulüp atmosferine özel hazırlanan CANLI performansıyla OFFSET, 10 Temmuz'da Klein Phönix'te gerçekleşecek özel bir ''club night experience '' için İstanbul'a ilk kez geliyor.

Migos ile hip-hop tarihine damga vuran, solo kariyerinde de "Ric Flair Drip", "Clout", "Red Room", "Fan" ve daha birçok hit parçaya imza atan OFFSET; Grammy adaylıkları, milyarlarca dinlenmeye ulaşan kataloğu ve kendine özgü sahne enerjisiyle modern trap'in en etkili isimleri arasında gösteriliyor.

Kulüp atmosferine özel hazırlanan performansıyla OFFSET, hit parçalarını yaklaşık 30 dakika boyunca canlı performansı ile yüksek tempolu bir gece deneyimine dönüştürmeye hazırlanıyor.

Modern trap'in en büyük isimlerinden biriyle aynı atmosferi paylaşmak için biletler Bugece ve Passo’dan satışa çıktı.