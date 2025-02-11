Okan Buruk Torreira'ın doğum gününde kurtlarını döktü! Dansçı kızlara sarılan futbolcu...

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın doğum gününe takım arkadaşları akıl etti.. Bir mekanda bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip Torreira'ya özel bir kutlama yaptı.

Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla ve ayrılığıyla son dönemde sık sık gündeme gelen futbolcunun doğum gününden kareler de sosyal medyada konuşuldu.

İstanbul Ortaköy'de bir barda düzenlenen organizasyonda Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar ve futbolcuların eğlenceli anları kameralara yansıdı.



Galatasaray takımı oyuncularının tam kadro katıldığı eğlencede Okan Buruk'un o anlarına sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Okan Buruk'un o anlarını görenler "Çok sempatik", "Oh düşman çatlatıyorlar", "Tüm partiyi canlı yayındaymış gibi izledik valla" yorumlarında bulundu.

TORREIRA'NIN DANSÇILARLA DANSI

Lucas Torreira'nın doğum günü pastası da dikkat çekti. Futbolcu Galatasaray marşı eşliğinde mumları üflerken dansçılarla yakın halleri de sosyal medyada gündeme geldi. Dansçılara sarılan futbolcu marşa eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.