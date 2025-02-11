MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Okan Buruk Torreira'ın doğum gününde kurtlarını döktü! Dansçı kızlara sarılan futbolcu...

Okan Buruk Torreira'ın doğum gününde kurtlarını döktü! Dansçı kızlara sarılan futbolcu...

11.02.2025 08:14
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2025 08:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira yeni yaşını takım arkadaşları ve yakın dostlarıyla kutladı. Doğum gününde Okan Buruk ile Torreira'nın karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın doğum gününe takım arkadaşları akıl etti.. Bir mekanda bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip Torreira'ya özel bir kutlama yaptı.

Devrim Özkan ile yaşadığı aşkla ve ayrılığıyla son dönemde sık sık gündeme gelen futbolcunun doğum gününden kareler de sosyal medyada konuşuldu.

İstanbul Ortaköy'de bir barda düzenlenen organizasyonda Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar ve futbolcuların eğlenceli anları kameralara yansıdı.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 081251
Galatasaray takımı oyuncularının tam kadro katıldığı eğlencede Okan Buruk'un o anlarına sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 081259

Okan Buruk'un o anlarını görenler "Çok sempatik", "Oh düşman çatlatıyorlar", "Tüm partiyi canlı yayındaymış gibi izledik valla" yorumlarında bulundu.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 081058

TORREIRA'NIN DANSÇILARLA DANSI

Lucas Torreira'nın doğum günü pastası da dikkat çekti. Futbolcu Galatasaray marşı eşliğinde mumları üflerken dansçılarla yakın halleri de sosyal medyada gündeme geldi. Dansçılara sarılan futbolcu marşa eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Ekran görüntüsü 2025-02-11 081123

Ayrılık iddiası şaşırttı! O soruyu duyunca... Ayrılık iddiası şaşırttı! O soruyu duyunca...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Lucas Torreira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

Trump süre verdi, tüm dünyayı şoke etti: Sonra kıyamet kopsun!

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

İstanbul'da CHP'li çok sayıda belediyeye terör soruşturması: Gözaltılar var

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Trafik cezaları artıyor, hapis cezası geliyor!

Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Mansur Yavaş’tan kulisleri hareketlendiren formül! ‘İkili’ aday mı olacak?

Hepsi balkonda duruyordu! Bomba gibi patladı...

Hepsi balkonda duruyordu! Bomba gibi patladı...

Marmaris'teki ada, banka hesapları ve kiralık kasa... Hiçbiri vasiyetnamede yer almadı! Ferdi Tayfur'un asıl serveti ne oldu?

Marmaris'teki ada, banka hesapları ve kiralık kasa... Hiçbiri vasiyetnamede yer almadı! Ferdi Tayfur'un asıl serveti ne oldu?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.