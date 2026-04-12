Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş imaj tazeledi! Son hali şaşırttı

Okan Buruk ile 2024 yılında evliliklerini sonlandıran ancak kısa bir süre sonra ilişkilerine yeniden şans veren Nihan Akkuş, görünümünü yeniledi.

Uzun süredir kullandığı sarı saçlarından vazgeçerek radikal bir değişime imza atan Akkuş, siyah saçlı yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan, 2007 yılında dünyaevine giren ve 2009 yılında oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına alan çift, 2024 yılında boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Ancak ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili, geçtiğimiz yıl Etiler’de bir mekandan el ele çıkarak yeniden barıştıklarını belgelemişti.