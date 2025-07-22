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Oktay Kaynarca çıldırıp ifşa etti! Dolandırıcılara karşı uyardı: Geri zekalılar...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Kendisine "Ceza dosyanızın son işlem günüdür" diye mesaj gönderen dolandırıcılara ateş püskürdü.

Oktay Kaynarca çıldırıp ifşa etti! Dolandırıcılara karşı uyardı: Geri zekalılar...
Kubra Akalın

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sunuculuk yapan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Telefonuna dolandırıcılardan gelen mesajı görünce sinirlenen Kaynarca, takipçilerini de uyardı.

EDHO, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınan Oktay Kaynarca bir hukuk firmasına ait olduğu ileri sürülen numaradan gelen mesajı gördü. Hakkında bir ceza davasının bulunduğu ve mağdur olmamak için kendilerine ulaşılması gerektiği mesajını gören Kaynarca patladı.

Oktay Kaynarca çıldırıp ifşa etti! Dolandırıcılara karşı uyardı: Geri zekalılar... 1

Gelen mesaja cevap veren oyuncu "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok" dedi.

Oktay Kaynarca çıldırıp ifşa etti! Dolandırıcılara karşı uyardı: Geri zekalılar... 2

Mesajı Instagram hesabından yayınlayarak takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen Kaynarca "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır" ifadelerini kullandı.

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Oktay Kaynarca
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