Oktay Kaynarca çıldırıp ifşa etti! Dolandırıcılara karşı uyardı: Geri zekalılar...

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sunuculuk yapan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Telefonuna dolandırıcılardan gelen mesajı görünce sinirlenen Kaynarca, takipçilerini de uyardı.

EDHO, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarla hafızalara kazınan Oktay Kaynarca bir hukuk firmasına ait olduğu ileri sürülen numaradan gelen mesajı gördü. Hakkında bir ceza davasının bulunduğu ve mağdur olmamak için kendilerine ulaşılması gerektiği mesajını gören Kaynarca patladı.

Gelen mesaja cevap veren oyuncu "Lan oğlum sizi kim neyle büyüttü lan? Bu kadar çok yapılacak iş varken insan niye bula bula dolandırıcılık işini yapar? Bizim kendi dolandırıcımız var geri zekalılar size ihtiyaç yok" dedi.

Mesajı Instagram hesabından yayınlayarak takipçilerini uyarmayı ihmal etmeyen Kaynarca "Aman dikkat. Bu bir suç ihbarıdır" ifadelerini kullandı.