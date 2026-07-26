Fatih Ürek'in vasiyeti yarım kaldı! Mal varlığı açıklaması...

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in mirasçılarından Selvi Ürek açıklamalarıyla gündemde. Fatih Ürek için "Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi" diyen Selvi Ürek şu ifadeleri kullandı:

"Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı."

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ NEYDİ?

Fatih Ürek'in vasiyeti de yeniden gündeme geldi. Fatih Ürek'in hayattayken bir okul yaptırmayı istediği ve vasiyet ettiği biliniyordu.

Selvi Ürek, kardeşleri ve yeğenlerinin bu projeye sıcak bakmadığını belirterek, "Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok." ifadelerini kullandı.

Selvi Ürek Fatih Ürek'in bazı eşyalarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne götürdüğünü söyledi ve "eşyalarını istifledim. Bir kurumla anlaştım Türk Eğitim Vakfı ile görüşüyor" dedi.