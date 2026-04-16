Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım kendini tutamadı! 'Üremeyin, daha az sevişin'

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından ünlü isimlerden tepkiler gecikmedi. Dikkat çeken bir çıkış Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım,'Üremeyin, daha az sevişin' ifadelerini kullandı.

Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım kendini tutamadı! 'Üremeyin, daha az sevişin'
Öznur Yaslı İkier

Tüm Türkiye iki gündür Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılarla sarsıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okulda 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaşanan bu acı olaylara ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. Konuya dair bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi. Bir video çekerek ağzına geleni sayan ünlü isim 'Üremeyin, daha az sevişin' ifadelerini kullandı.

AĞZINA GELENİ SAYDI

“Doğurup doğurup sokağa salmayın. Anne babalık yapamayacaksanız, anne baba olmayın. Kedi köpek de sokakta doğuruyor. Çocuğunuzu büyütemeyecekseniz, onu sevemeyecekseniz, onu topluma faydalı bir birey olarak yetiştiremeyeceksiniz, doğurmayın. Üremeyin. Ebeveynlik böyle bir şey değildir. Senin yetiştiremediğini, büyütemediğini, eğitemediğini ben sokakta eğitmek zorunda değilim.

Hiçbir öğretmen de eğitmek zorunda değil. Çoluk çocuk sahibi olmak için ebeveynlik ruhsatı çıkartsınlar. Anne baba olmak kıymetli ve önemlidir yapamayacaksanız bu işin altına girmeyin, daha az sevişin.”

