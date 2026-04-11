Olivia Attwood'dan göğüs estetiği itirafı: Sanki biri beni şişirmiş gibiydi

Olivia Attwood, ilk göğüs estetiğini Katie Price ve Pamela Anderson’a benzemek için yaptırdığını açıkladı ancak estetik operasyonların “normalleştirilmesini” istemediğini söyledi.

34 yaşındaki eski Love Island yıldızı, daha önce birçok kez estetik operasyon geçirdiğini açıkça dile getirmiş ve yıllardır dolgu yaptırdığını söylemişti. Attwood; iki kez göğüs estetiği, dudak ve göz altı operasyonları ile birlikte çok sayıda dolgu işlemi yaptırdı.

2019 yılında, aynı zamanda The Only Way Is Essex programında düzenli olarak yer almaya başladığı dönemde, çene liposuction’ı ve yüz şekillendirme işlemleri için 2.500 sterlin harcadı.

Kendi podcast’i “Olivia’s House”ta Dr. Motox ile konuşan Attwood, genç yaşta yaptırdığı işlemlerin arkasındaki nedenleri anlattı:

“21 yaşımda o aşırı büyük göğüslere sahip olduğumda, sanki biri beni şişirmiş gibiydi.

Bunu istememin sebebi Katie Price ve Pamela Anderson’dı. İyi görünüp görünmediğimi bile bilmiyordum. Zamanla bir şeyi gerçekten kendim istediğim için mi yaptırıyorum, yoksa etkileniyor muyum bunu ayırt etmeyi öğrendim.”