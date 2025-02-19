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  4. Ölümden döndü! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi! O anlar ekranlara yansıdı...

Ölümden döndü! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi! O anlar ekranlara yansıdı...

19.02.2025 20:24
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.02.2025 20:24
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Geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı sevgilisi L-Gante'yle yeniden barışan Wanda Nara, aşk tazelemek için sevgilisiyle tatile çıkmıştı. Sahilde ATV kullanan L-Gante, manevra yaparken takla attı. Arjantinli şarkıcı ölümden döndü, hastaneye kaldırıldı. O anlar ekranlara yansıdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı ve Icardi'yi yeniden takip etmişti. Daha sonra yeniden eski sevgilisine döndü. Aşk tazeleyen çiftin başına çıktıkları tatilde talihsiz bir kaza geldi.

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TAKLA ATTI!

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'da tatilde olan çiftten L-Gante, sahilde ATV aracı kullanırken manevra yaptığı esnada ATV'den düştü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan L-Gante, hastanede tedavi altına alındı. Wanda Nara, sevgilisinin hastanedeki halini paylaştı.

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Köprücük kemiğinde iki kırık oluşan L-Gante'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Korkutan haber! Kaza geçirdi...Korkutan haber! Kaza geçirdi...
Estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile... Estetiksiz hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile...
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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