Ölümden döndü! Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante kaza geçirdi! O anlar ekranlara yansıdı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin boşanma davası sürecinde olduğu eski eşi Wanda Nara kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı ve Icardi'yi yeniden takip etmişti. Daha sonra yeniden eski sevgilisine döndü. Aşk tazeleyen çiftin başına çıktıkları tatilde talihsiz bir kaza geldi.

TAKLA ATTI!

Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki tatil şehri Pinamar'da tatilde olan çiftten L-Gante, sahilde ATV aracı kullanırken manevra yaptığı esnada ATV'den düştü. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan L-Gante, hastanede tedavi altına alındı. Wanda Nara, sevgilisinin hastanedeki halini paylaştı.

Köprücük kemiğinde iki kırık oluşan L-Gante'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.