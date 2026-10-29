Ömür Usta 6. bölüm 2 tanıtım: "Kendi kadınlığımı kendi ellerimle boğdum!"

Reytinglerini artıran Ömür Usta’nın 6. bölümünden ikinci tanıtım paylaşıldı. Ömür’e çıkan büyük ikramiyenin henüz sahibini bulmaması yeni gelişmeleri beraberinde getirirken, Tunç’un boşanma kararıyla Nevra ve Ömür arasındaki gerilim yeniden yükseliyor.

İkramiyenin annesinin yıllardır oynadığı rakamlara çıktığını öğrenen Mete, bileti herkesten gizli bulmaya çalışırken Vildan da aynı amaçla harekete geçiyor. Diğer yandan Tunç’un kendisini Ömür için boşadığını düşünen Nevra’nın Ömür’e tepkisi dikkat çekiyor.



Yaşanan gerilimin ardından Ömür’ün Nevra’ya “Kimsenin ağzına sakız olmayayım diye ben nefesimi tuttum, nefesimi! Çocuklarıma laf gelmesin diye ben kendi kadınlığımı kendi ellerimle boğdum” sözleri ise yeni bölümde yaşanacak yüzleşmelere dair merakı artırıyor.



Seyirci bu fragmanı çok beğenerek "Güzel bölüm geliyor", "Bu bölüm reytingler daha da artar", "Vay güzel fragman" yorumlarında bulundu.